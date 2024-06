Conferenza di Lucerna, “una perdita di tempo”

1 minuto di lettura

La Conferenza di Pace per l’Ucraina a Lucerna si è conclusa con un nulla di fatto.

Una perdita di tempo?

“I leader mondiali non devono essere molto occupati se trovano il tempo di partecipare a riunioni decisamente inutili, come la conferenza di pace di Lucerna, appena terminata. Non ne è venuta fuori infatti una sola idea originale. Non è stato detto niente di nuovo rispetto a quanto già detto e ridetto in questi due anni di guerra russo-ucraina. Non è stato adombrato alcun possibile approccio negoziale. E non poteva essere altrimenti, visto che la Russia non vi è stata invitata e la Cina ha capito che era una perdita di tempo. Anzi la conferenza ha contribuito ad approfondire ulteriormente – se possibile – il solco che separa i due contendenti e i loro rispettivi alleati. La pace, dopo la conferenza sulla pace, appare sempre più lontana! Lucerna, altra passerella mediatica internazionale, che ha lasciato del tutto indifferenti le opinioni pubbliche. Si torni alla diplomazia di una volta: realista, pragmatica, impegnata a perseguire il possibile compromesso, dedita al perseguimento del bene supremo della pace e… riservata.I veri negoziati non si fanno a beneficio delle telecamere e a suon di conferenze stampa…” Domenico Vecchioni, storico e già ambasciatore d’Italia

Insomma, la pace è lontana…

