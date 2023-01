Confcooperative Fedagripesca Campania punta l’attenzione sulla Pac 2023 – 2027

Condividi

SANNIO – Offrire un’analisi dei contenuti della nuova Politica Agricola Comune 2023 – 2027 ai soci delle cooperative agricole e agroalimentari e ragionare anche sugli aspetti positivi e su quelli più problematici della manovra. Questo l’obiettivo che si è data Confcooperative FedAgriPesca Campania, in collaborazione con Unicaa Benevento, nel proporre il seminario svoltosi in San Giorgio La Molara, presso il ristorante San Giorgio, contrada Maddalena.

Nicola De Leonardis, Presidente della Confcooperative FedAgriPesca Campania, ha aperto i lavori, introducendo Carlo Piccinini, Presidente Confcooperative FedAgriPesca Nazionale e il prof. Angelo Frascarelli, Presidente di Ismea.

“La nuova Pac inciderà forte sulle abitudini e sulle scelte di molte aziende agricole, non solo del settore zootecnico. L’aggregazione è una delle risposte alle problematiche che potrebbero verificarsi nell’imminente futuro. Le piccole e medie aziende escono molto indebolite dalla pandemia e dalle speculazioni derivanti dalla guerra in Ucraina. La cooperazione non è solo un soggetto giuridico, ma anche una soluzione” ha osservato De Leonardis.

Il prof. Frascarelli ha offerto una panoramica sui contenuti e sugli aspetti tecnici della nuova Politica Agricola Comune, approvata a Bruxelles nel 2021 e a livello nazionale a dicembre 2022, dopo quattro anni di dibattito. Una politica agricola che punta all’efficacia e che mette l’ecosistema al centro, confermando tre assi: pagamenti diretti e contributi a ettaro per le imprese, la politica di sviluppo rurale che passa dalla Regione Campania e il sostegno settoriale che riguarda per lo più ortofrutta e vino.

Una riflessione politica e sindacale l’ha condivisa Carlo Piccinini, che come rappresentante della Federazione Nazionale che aggrega cooperative agricole, agroalimentari e organizzazioni di produttori all’interno di Confcooperative, ha sottolineato che si tratta di una manovra che è ancora suscettibile di aggiustamenti e che Confcooperative FedAgriPesca sta lavorando in questo senso.

Confcooperative FedAgriPesca Campania ha già in programma ulteriori appuntamenti volti a creare consapevolezza e conoscenza , come quello dedicato al nuovo Programma di Sviluppo Rurale.