Confcooperative Campania: nuove nomine e nuovo slancio per l’organizzazione regionale

Confcooperative Campania, storica organizzazione regionale di rappresentanza, tutela, assistenza e revisione del movimento cooperativo, ha rinnovato il proprio Consiglio di Presidenza, segnando l’avvio di una nuova stagione di impegno e di visione condivisa per il futuro della cooperazione campana.

Al fianco del Presidente Salvatore Scafuri, guideranno l’Organizzazione i Vicepresidenti Francesco Melillo – che assume anche la carica di Vicario – Umberto Amoroso, Giovanpaolo Gaudino, Giovanni Tagliaferri, Mara Vitiello e Beniamino Zollo.

A completare il nuovo organo confederale, gli ulteriori componenti Gianni Boccella, Antonello Calandriello, Pasquale Cervero, Michele Cherubino, Manrico Gesummaria, Rossana Marra, Renata Romano e Vincenzo Pisciottano, espressione della pluralità e della ricchezza del movimento cooperativo campano.

Sono stati inoltre nominati Segretario Generale della Confcooperative Campania Ferdinando Flagiello, Rappresentante del Gruppo Giovani Imprenditori Pasquale Cervero e Rappresentante della Commissione Dirigenti Cooperatrici Nadia Chianese.

“Il nuovo Consiglio di Presidenza – ha dichiarato il Presidente Scafuri – avrà il compito di guidare Confcooperative Campania in un tempo complesso e di profondi cambiamenti, traghettandola verso il futuro con linguaggi, idee e azioni capaci di fare dell’Organizzazione la vera casa delle imprese cooperative. Una realtà politica e sindacale in grado di offrire risposte concrete, sostenere la crescita e incoraggiare l’intero movimento cooperativo della nostra regione”.

Un messaggio di fiducia e rinnovato entusiasmo accompagna dunque questa nuova fase di Confcooperative Campania, chiamata a valorizzare le energie del territorio, a promuovere l’innovazione e a rafforzare il ruolo della cooperazione come motore di sviluppo economico e sociale.

