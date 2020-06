Confcommercio Salerno lancia lo sportello innovazione attivato il servizio “Edi Confcommercio” di supporto digitale alle imprese

Condividi

Iscriviti ai webinar “Retail e Digitale: come superare l’emergenza”

Salerno, 08 giugno 2020 – L’emergenza Covid-19 è divenuta acceleratore dei processi di trasformazione digitale di molte imprese, soprattutto in relazione ad attività come l’home-delivery e il food-delivery o il commercio elettronico, che si stanno sviluppando in misura sempre maggiore per far fronte all’obbligo di chiusura delle attività commerciali e come unica alternativa per dare continuità all’operatività dei negozi fisici.

Alcuni processi digitali innescati potrebbero rivelarsi una strategia vantaggiosa, in particolare nel post-emergenza e in un’ottica a lungo termine. In questo contesto, Confcommercio Campania – sede di Salerno lancia il nuovo servizio di Sportello Innovazione EDI Confcommercio che, attraverso il format Spinta Digitale, propone una nuova attività formativa rivolta alle imprese: 3 webinar, uno introduttivo e due di approfondimento verticale della durata di due ore ciascuno, sul tema del “Retail e Digitale: come superare l’emergenza” con un particolare focus sulla strategia e sulla comunicazione per e-commerce. “Nelle nostre città del futuro non intendiamo i locali a livello strada semplicemente come delle vetrine di grandi player internazionali, ma continuiamo a vediamo il domani abitato dai negozi fisici, con i piccoli esercenti che rappresentano la prima sentinella del territorio: una comunità è viva, dove la saracinesca è aperta e lotteremo ancora per questo. Resta ovvio che, mediante l’attivazione dello Sportello Innovazione EDI Confcommercio, assieme al recente accordo con Ebay, auspichiamo i nostri esercenti del futuro siano proiettati, oltre che a gestire in maniera competente il punto vendita fisico, nel completare l’esperienza d’acquisto assicurando una presenza online adeguata ai tempi che cambiano e alle aspettative di una clientela sempre più orientata al digitale” – spiega Giuseppe Gagliano, Presidente Confcommercio Salerno.

Le imprese che seguiranno i webinar live potranno intervenire attivamente e porre domande al docente per calare le lezioni sulle esigenze specifiche e le necessità aziendali. I webinar saranno registrati per consentire anche una visualizzazione successiva all’appuntamento indicato. Sarà necessario registrarsi per partecipare.

Prossimi appuntamenti in calendario, con i webinar di approfondimento: