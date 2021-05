Confcommercio Federparrucchieri riparte dalla formazione quindici incontri teorico-pratici da lunedì 24 maggio

Condividi

Salerno, 20 maggio 2021 – La Federazione Regionale Parrucchieri Confcommercio Campania si riorganizza e riparte con un ciclo di formazione e aggiornamento destinato agli apprendisti, ai dipendenti dei saloni e a quanti desiderano migliorare le proprie performance sul campo. Quindici giornate teorico-pratiche al via da lunedì 24 maggio, a Caserta, nella sede Confcommercio di Via F. Renella, 98, incentrate sulle tecniche di taglio e colore, sulle acconciature scenografiche, sulle diverse modalità adottate per le permanenti maschili e femminili e su numerosi altri aspetti della professione. I corsi, organizzati da Confcommercio e rigorosamente gratuiti per gli associati, saranno tenuti da noti coiffeur della Campania, esperti del settore, scelti dal Consiglio direttivo dell’associazione. “L’obiettivo di questi incontri – spiegano i docenti – è quello di elevare la qualità della formazione nel mondo dei parrucchieri, fornire più servizi alla categoria e, al tempo stesso, tutelare la professionalità di ciascuno. L’emergenza Covid ha inferto un duro colpo al settore, ma ci ha insegnato l’importanza di essere uniti per fronteggiare e superare le difficoltà comuni. Con la squadra di Federparrucchieri abbiamo deciso di rilanciare l’immagine di un settore a lungo maltrattato e bistrattato che, negli ultimi anni, sta riconquistando la sua centralità e la sua importanza proprio grazie a quell’unione di intenti della quale, grazie anche a Confcommercio, abbiamo deciso di farci portatori. Non potevamo non ripartire dai giovani, dalle nuove leve, da chi si accosta con entusiasmo a questo mondo, ansioso di conoscere e imparare i segreti del mestiere”. I corsi avranno una cadenza quindicinale e si svolgeranno nel rispetto di tutte le disposizioni anti-Covid. È possibile iscriversi al seguente link: Clicca qui

