Confcommercio Campania presenta: “Fipe Innovation Academy” ancora due incontri per discutere di digital transformation

22 FEBBRAIO E 3 MARZO |ORE 15 | DIRETTA ZOOM



Salerno, 21 febbraio 2022 – Con l’obiettivo di fornire agli imprenditori conoscenze e competenze nella gestione degli innovativi strumenti di Digital Transformation destinati alla ristorazione, mediante l’applicazione di tecniche digitali che si integrano alle tecniche tradizionali, per arrivare a raggiungere soluzioni ottimali. Continua il percorso formativo di Confcommercio Campania con Fipe Innovationa Academy: ancora due incontri da due ore ciascuno, in programma domani, martedì 22 febbraio e giovedì 3 marzo, alle 15, su piattaforma zoom. Utilizzando un approccio orientato al problem solving, la metodologia si basa sull’idea di far incontrare gli imprenditori del comparto della ristorazione e del food con start up e PMI all’avanguardia che hanno sviluppato modelli innovativi per il digital marketing. Insieme ad esperti del settore, verranno approfonditi diversi temi: intelligenza artificiale nel settore retail, tecnologie emergenti, nuove esperienze di consumo in store e out store, consigli e soluzioni digitali per i nuovi trend, comunicazione online e offline, ottimizzazione contenuti video, digital food e food strategy, vendita phygital, e tanto altro. A cura di Mario Amura, fondatore di PHLAY, Direttore della fotografia, Ida Paradiso, autrice del libro Food Marketing 2.0, esperta di Marketing strategico. “In questa fase davvero complessa, fare impresa è sempre più cosa per persone impavide e determinate, in tempi dettati da urgenze ed imprevisti che, ogni giorno, si manifestano e vanno prontamente affrontati” – spiega Antonio Monizzi, Consigliere provinciale Confcommercio Campania, delegato alla Formazione, e aggiunge: “Restiamo convinti della necessità di mettersi alla prova, trovando il modo per affinare competenze e strumenti utili a vincere le sfide della rete, della competizione talvolta impari e sproporzionata contro i colossi della rete, non solo opponendosi con le istanze di diritto della categoria, ma anche affilando le armi, sfruttando magari le stesse armi. E, proprio in questa prospettiva, si inserisce questo percorso formativo, concreto e concentrato in poche ore di lavoro, che ha come obiettivo quello di far luce sulle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, dall’utilizzo dei format video e dalla crossmedialità, tra il mondo digitale e quello fisico”.

Il corso è gratuito per gli associati Confcommercio Campania

