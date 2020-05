Confcommercio Campania: Bene De Luca che accoglie nostre richieste sul take away, ma bisogna accelerare sulle riaperture

Condividi

Lunedì 4 maggio, alle 11, oltre mille imprese collegate online

“In merito alla nuova ordinanza del Presidente De Luca, è importante che siano state accolte le nostre richieste e aver garantito il servizio di asporto di ristoranti, pizzerie e pub, così come accade già nelle altre regioni italiane, seguendo le linee guida dei protocolli nazionali. Ora si deve procedere alla riapertura progressiva anche di tutti gli altri settori, dal commercio alle imbarcazioni, dai servizi a estetiste e parrucchieri. Nel pieno rispetto delle prescrizioni relative alla salute, dobbiamo immediatamente consentire alle imprese di tornare a operare, prima che sia troppo tardi. Abbiamo perso, sin qui, oltre un miliardo di euro ed è anche per questo motivo che avvertiamo la necessità di organizzare una prossima iniziativa online, in un webinar previsto lunedì 4 maggio, alle 11, a cui prenderanno parte tutti i settori del commercio. Avremo oltre mille imprese collegate, per redigere un documento che sarà sottoposto alla Regione e alle istituzioni locali, al fine di rilanciare l’economia e l’occupazione” – ha dichiarato Pasquale Russo, Direttore generale di Confcommercio Campania.