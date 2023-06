Condanna in primo grado per Piercamillo Davigo. Fine della giustizia forcaiola

Condividi

La condanna in primo grado di Piercamillo Davigo ci fa subito pensare alla giustizia forcaiola e ad una sua possibile fine. Diceva : Non esistono innocenti ma colpevoli non scoperti” …

“L’ex giudice Piercamillo Davigo è stato condannato in primo grado a un anno e tre mesi. Non so se continuerà a fare la morale agli altri su La7 in vari talk-show.

La sua condanna non mi farà diventare giustizialista ma spero almeno che smetta di esserlo lui.” Matteo Renzi, Italia Viva

“La vicenda di Davigo non è certo un unicum. Come era già apparso evidente da Palamara in poi, il caso Davigo illustra, nei suoi contorni storici, quello che è il diffuso atteggiamento mentale e comportamentale di una pletora di magistrati, perlopiù pm, i quali, nella presunzione di essere i migliori, i sacerdoti della morale e dell’etica, e di essere, per questo, portatori del verbo, si sentono puri e sciolti, in virtù della loro purezza, proprio da morale e etica correnti. Ciò li porta, con la più assoluta levità d’animo, ad adottare comportamenti, anche sul lavoro, che, quando adottati da comuni cittadini, stigmatizzano, giudicano e puniscono severamente. Il caso Davigo, quindi, non è un episodio a se stante ma è la spia di un modo perverso di concepire se stessi e la funzione. Ciò si potrebbe riassumere nella frase “nuje simm ‘a legge “…”

Luigi Bobbio, magistrato e già senatore della Repubblica

“Mi fa un enorme piacere poter dire che Camillo Davigo, come qualunque altra persona, è innocente fino al terzo grado di giudizio.

Non solo per me, per la Costituzione Italiana.”

Guido Crosetto, ministro della difesa

“Comunque Davigo, condannato in primo grado, è, secondo la civiltà dello Stato di diritto da lui disprezzata , innocente fino a sentenza definitiva.”

Pierluigi Battista, giornalista e scrittore