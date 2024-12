Concorso “The Greatest Baker”, Teresa Di Meglio ringrazia gli ischitani: “Continuate a votarmi”

1 minuto di lettura

Condividi

Per dare la possibilità a Teresa di accedere alla semifinale, si può votare tutti i giorni sino al prossimo 19 dicembre cliccando sul link che segue: Clicca qui

di Gennaro Savio

Teresa Di Meglio, nata e cresciuta nella stupenda isola d’Ischia, da alcuni anni vive negli Stati Uniti d’America dove, dopo aver messo su famiglia, ha rinunciato ad indossare la Toga di avvocato per dedicarsi anima e corpo alla sua passione per la pasticceria. E grazie alle sue straordinarie ed artistiche creazioni dolciarie, dove personaggi Disney, principesse, castelli e animali prendono la forma di torte spettacolari interamente commestibili, negli States è diventata una delle cake designer più in voga. Ebbene, in questi giorni Teresa, assieme ad altre 250 cake designer, sta partecipando al prestigioso concorso “The Greatest Baker” dove è giunta ai quarti di finale. Ed essendo che in queste ore è balzata al primo posto in classifica grazie al voto espresso in massa dai cittadini dell’isola d’Ischia a seguito del tam tam mediatico diventato virale in rete, Teresa ha voluto ringraziare con un video tutti i suoi concittadini che l’hanno votata. “Volevo ringraziarvi di cuore – ha affermato Teresa – per l’entusiasmo, l’affetto ed il sostegno che mi state dimostrando in questi giorni durante la competizione “The Greatest Baker”. Teresa, che in queste settimane si sta dedicando alla produzione di dolcetti natalizi tipici della tradizione italiana e napoletana a partire dagli squisiti roccocò, per giungere in semifinale ha bisogno ancora dei voti degli ischitani ma anche dei voti dei cittadini della Campania in quanto negli States rappresenta un’eccellenza della nostra Regione. Di qui il suo appello a continuare a votarla sino al prossimo 19 dicembre. Si può votare tutti i giorni, ogni 24 ore. E per farlo bastano pochi secondi cliccando al link che segue: Clicca qui

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.