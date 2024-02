Condividi

“La bravissima Giorgia De Prisco vince il Primo premio del concorso Mille Mani per un Sorriso: “Comunità virtuale o comunità reale? Il mondo digitale tra opportunità e pericoli”

Titolo dell’opera:Tra realtà e apparenza… Non è tutto oro quello che luccica.”

Così la sua professoressa di arte, Marilù Cola, che tra la gioia e l’emozione sarà con Giorgia alla premiazione.

Giorgia è una ragazzina intelligente e sensibile, una delle stelle dell’I.C Samuele Falco di Scafati.

Accadrà oggi 25 febbraio 2024 alle ore 16,00 presso il Polo culturale Next di Capaccio Paestum.

E non potete immaginare quanto mi costa non poterci essere

(Ahi, le vertigini)

Un giorno dovrò dire”Io non c’ero”.

Confido nella magnificenza della prof. Marilù Cola per il report di eccellenza.

Intanto il mio plauso da qui parte già adesso per raggiungere Giorgia, in tempo utile,

sul primo gradino del meritatissimo podio.

In bocca al lupo da tutti noi.”