Concorso Letterario – Torniamo a Sognare

L’Associazione culturale NON ME NE VADO, indice la prima edizione del concorso letterario intitolato “Torniamo a sognare”, con lo scopo di promuovere l’arte della scrittura.

Il concorso è aperto a tutti gli scrittori (esordienti e non) di cittadinanza italiana e che abbiano già compiuto i 18 anni di età.

Il tema oggetto dell’opera è libero.

Per la partecipazione al concorso sarà necessario iscriversi all’associazione culturale NON ME NE VADO. La quota è fissata in € 10,00 (dieci) come contributo alle spese per lo svolgimento del concorso e all’attività associativa. Sarà ammessa una sola opera per autore.

Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente a mezzo Bonifico bancario (IBAN: IT28D0623003543000057850172) intestato a: Associazione culturale NON ME NE VADO, via Pozzoromolo n. 18 – 80036 Palma Campania.

La causale dovrà riportare la dicitura: “Torniamo a sognare” – I Edizione, Nome e Cognome dell’autore.

Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 20 agosto 2020.

Potranno partecipare al Premio solo le opere di narrativa inedite, scritte in lingua italiana, di qualsiasi genere letterario. Opere già pubblicate, sia in forma cartacea che digitale, saranno escluse.

Ogni racconto non dovrà superare le 8.000 battute (spazi inclusi) pena l’esclusione dal concorso.

Le opere sono da intendersi come un’unica storia. Non saranno accettate raccolte di racconti.

La valutazione comprenderà il solo testo scritto. Eventuali illustrazioni non influiranno sul giudizio.

Le opere dovranno essere inviate in formato digitale all’indirizzo mail [email protected] allegando i seguenti file:

a) File del racconto in formato .doc con solo il titolo del racconto che dovrà essere anonimo, ossia senza nome e cognome dell’autore o pseudonimo;

b) File iscrizione. Ovvero copia della domanda di ammissione all’associazione, debitamente compilata e firmata, scaricabile dal link Clicca qui

e relativa ricevuta di avvenuto pagamento della quota associativa; saranno accettati esclusivamente i testi inviati secondo la modalità indicata nel presente articolo.

c) Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la dicitura CONCORSO LETTERARIO “TORNIAMO A SOGNARE” I EDIZIONE, NOME E COGNOME DELL’ AUTORE, e il TITOLO DELL’OPERA.

Le opere saranno valutate da una giuria del settore che selezionerà i finalisti e verranno pubblicate all’interno di un’antologia di racconti edita da Ego Valeo Edizioni. La stessa valutazione decreterà, inoltre, i primi tre classificati.

I giudizi espressi dalla Giuria saranno insindacabili.

Gli autori selezionati saranno invitati a partecipare alla cerimonia di presentazione dell’antologia, prevista per il mese di novembre 2020, e verranno omaggiati con una copia della stessa.

Ad avvenuta valutazione delle opere, i concorrenti selezionati riceveranno una mail informativa contenente l’ora, la data e il luogo esatti dell’evento.

Tutti i concorrenti, per il fatto stesso di partecipare al concorso “Torniamo a sognare”, accettano, nel caso in cui risultassero finalisti, di cedere alla casa editrice Ego Valeo Edizioni il diritto a pubblicare la loro opera nell’antologia, restandone comunque proprietari dei diritti.

È possibile scaricare il bando completo al link Clicca qui