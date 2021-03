Concorso letterario a tema: “Il Dono per la vita”

Condividi

Vi presentiamo “Il Dono per la vita”, un concorso letterario a tema, con l’iscrizione in scadenza il primo luglio 2021, per parlare di Donazioni:

Organi – Midollo – Sangue, divulgarne la cultura e porre in risalto l’immensa scelta d’amore e di civiltà che effettuano i donatori per il bene dell’intera Umanità. Il concorso rientra in un percorso che da anni le Associazioni organizzatrici, La magnifica gente do sud e l’Associazione Nazionale Trapiantati di Rene sezione di Avellino/Salerno stanno effettuando con la fattiva collaborazione del centro trapianti di Salerno, diretto dal Professore Paride De Rosa e il sostegno di vari enti, attraverso la letteratura, la poesia, il teatro e la musica. La partecipazione al concorso è gratuita e comprende due sezioni: Poesia e Racconto ovviamente sul tema Donazioni.

Tutte la notizie le potete trovare su facebook attraverso le pagini: IL Dono per la vita o Tidonounapoesia, o anche telefonando 3281917331

*Caro artista, ti chiedo, se vuoi, di partecipare a questo concorso, dedicando una tua opera.

*A te, che sei in Attesa. Che sei fruitore di un dono. Parente o donatore diretto, ti chiedo di testimoniare il tuo stato, raccontandoti o dando modo di raccontarti.

*A te invece che ascolti, fermati per un attimo a pensare che:

Chi salva una vita salva il mondo intero

E noi continuiamo sempre a cantare la bellezza dell’amore offerto dagli Angeli Donatori. A loro il nostro continuo pensiero, a loro va tutta la nostra emozione, a loro le nostre lacrime di ringraziamento ogni volta che ci assale il ricordo vissuto nella sofferenza.

Grazie Grazie Grazie

Link per scaricare il bando Clicca qui

bando - Il Dono per la vita



