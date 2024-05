1 minuto di lettura

(Adnkronos) – E' stato pubblicato il bando per il concorso per l'assunzione di 1.248 nuove unità di personale non dirigenziale, l’amministrazione civile del ministero dell’Interno. A comunicare il reclutamento del nuovo contingente da inquadrare nell’area dei funzionari a tempo pieno e indeterminato il ministero della Pubblica amministrazione. Il bando, nel dettaglio, prevede l’assunzione di: 350 unità di personale con il profilo di funzionario amministrativo; 514 con il profilo di funzionario economico finanziario; 49 con il profilo di funzionario statistico; 182 con il profilo di funzionario informatico; 3 con il profilo di funzionario tecnico; 150 con il profilo di funzionario linguistico. La procedura concorsuale si svolge con prove scritte, prove orali e valutazione dei titoli per i diversi profili professionali. In fase di candidatura la domanda può essere presentata per uno solo dei codici di concorso e per un solo ambito territoriale. Rispetto al profilo di funzionario linguistico, per il quale verrà verificata anche la capacità di svolgere attività di interpretariato, sono previste otto differenti combinazioni linguistiche: francese e arabo; inglese e francese; inglese e arabo; inglese e cinese; inglese e spagnolo, inglese e tedesco; inglese e russo; inglese e sloveno. Le istanze di partecipazione al concorso possono essere inoltrate entro il 26 giugno. —[email protected] (Web Info)

