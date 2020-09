Conclusa l’ottava edizione del Fashion Gold Party con moda, musica e cinque premiati

Condividi

Una location fantastica con tanto di piscina e di gazebo accuratamente addobbati ha ospitato l’ottava edizione del Fashion Gold Party, un grande evento, ideato ed organizzato da Alfonso Somma, patron di Moda Gold, agenzia specializzata in cinema, moda, spettacoli ed eventi, che si è tenuta lo scorso 11 settembre in una versione completamente rinnovata. Infatti, nella bellissima parte esterna del Palazzo Auricchio Events a Terzigno, in provincia di Napoli, (Corso Alessandro Volta, 399 Terzigno), a partire dalle ore 16,00, è andata in scena la novità: il Wedding Sposo & Sposa con stand dedicati al mondo del matrimonio, abiti da sposa, macchine di lusso, addobbi floreali e tutto quello che serve nel giorno del fatidico sì. A seguire il Cocktail di benvenuto, il Red Carpet con le interviste dei premiati e degli ospiti e dalle 20,30, è iniziata la vera e propria kermesse presentata dalla collaudata coppia formata da Roberta Scardola, volto noto televisivo e teatrale, e da Nicola Coletta, top model partenopeo e attore con già un bel curriculum alle spalle, che hanno saputo coinvolgere e allietare il pubblico presente. Per l’ottava edizione lo staff del premio ha deciso di conferire i prestigiosi riconoscimenti a personaggi del mondo artistico, della canzone, del teatro, della televisione e della ristorazione: NunzioSpagnuolo, Chef Esecutive del Rada di Positano, che è stato premiato dalla fashion blogger e influencer Lina La Mura, Vincenzo De Maria, autentica rivelazione dell’ultima edizione di Made in Sud, bravo attore, ma soprattutto valente imitatore, specializzato in personaggi femminili come Maria De Filippi, Mara Venier, Barbara D’Urso e Maria Nazionale, che ha regalato ai presenti delle simpatiche e originali imitazioni ed è stato premiato da Alfonso Somma, patron della manifestazione, e da Annamaria Ghedina, direttore de Lo Strillo e scrittrice, che ha anticipato l’uscita del suo nuovo libro, “A letto con il fantama”. E poi Lara Sansone, attrice, produttrice, regista, capocomica, cuore pulsante del Teatro Sannazaro e volto noto della soap Un posto al sole nel ruolo della simpatica, vulcanica e stravagante Bice Cerruti, che è stata premiata da Cosimo Alberti, attore, esecutore di musiche e canti popolari nonché uno dei protagonisti della soap partenopea nei panni del vigile Salvatore Cerruti, Gianni Fiorellino, cantautore, musicista, produttore e star della musica neomelodica, fresco della sua apprezzatissima ospitata a “La Vita in Diretta”, che è stato premiato dal giornalista e ufficio stampa dell’evento Antonio D’Addio, e Maria Bolignano, attrice, autrice, regista napoletana e personaggio comico di punta del programma Made in Sud, che con la sua straripante simpatia ha coinvolto gli spettatori ed è stata premiata dal giornalista Armando Sanchez. Molto applaudite e gradite le sfilate di abiti di Alta moda e da sposa, Veronica Guerra – Atelier Spose, Mersì – Maria Longobardi, Chic Events – Camello Creations, le creazioni maschili di Imperatrice sartoriale, il flash moda di RGD – Rosa De Giulio, e poi i bijoux di Dettagli – accessori donna e di Ketty Pico Made in Sicily, le macchine di Malvone Auto. Gli allestimenti del wedding sono stati curati da Il bello dei fiori, iltrucco da Spazio Bellezza & Barbershop di Maria Passetti, il parrucco per le donne da Nello Montanino e da Ricci & Capricci di Vincenzo Sodano, per gli uomini da Bespoke. Le coreografie sono state magistralmente ideate da Stefania Maria, il fotografo ufficiale è stato Domenico D’Alisa. Media partner ViewPoint “Alla scoperta delle eccellenze italiane”, Grafica CREATIVITYECOM SRL, Collaborazione e ufficio stampa Silvia La Penna. Roberta Scardola è stata vestita da Veronica Guerra e da Piero Camello, mentre Nicola Coletta da Imperatrice. Sono intervenuti vari professionisti nel settore della moda e del mondo dello spettacolo, stilisti, giornalisti, fotografi, fashion blogger, modelli, modelle, attori, attrici e personaggi dello star system nazionale tra cui la giornalista Lorenza Licenziati, che ha realizzato uno speciale televisivo per il suo format “In città”, Davide “il Barone” Ponticiello, che ha fatto varie interviste per il suo format “I Protagonisti”, i fotografi Maurek Poggiante, Vincenzo Burrone, Domenico De Blasio, i giornalisti Maria Consiglia Izzo, Silvia La Penna, Francesco Russo, Giuseppe De Carlo con il suo Press Showbiz, Alessandro Iacobelli. E ancora, l’artista Pina Della Rossa, Alfonsina Longobardi, ideatrice di “Cenando sotto un cielo diverso”, Edoardo Angeloni, Mariagiovanna Marinaro, Chiara Fornelli, Raffaele De Luca, Allegra Ammirati, Pasquale Capasso, Francesco Balestriere, Cristian Donnarumma, Valentino Casapulla, Antonio Liguori, Alessio Guerra, Jessica Gravante. Molte gradite le creazioni di SfogliateLab di Vincenzo Ferrieri, i dolci La Delizia di Francesco Balestra, il Babà Re, finissimo liquore alla crema di rum e pezzi di babà, le ghiottonerie di Damora Cioccolata, il vino delle Cantine Ferraro di Pompei e le specialità del Ristorante Palm Garden di Terzigno.

