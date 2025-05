Conclave, tutti i titoli del papa tra storia, fede e potere

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Nella storia della Chiesa, al papa sono stati attribuiti numerosi titoli onorifici, ciascuno con un significato teologico, giuridico o simbolico. Alcuni sono ufficiali e ancora usati, altri sono stati dismessi o hanno assunto valore più storico. Tra i titoli ufficiali del papa ancora in uso ed elencati anche nell'Annuario Pontificio, l'annuario ufficiale della Santa Sede, figurano: – Vescovo di Roma. Fondamento del primato papale: il papa è il successore di San Pietro, primo vescovo di Roma. – Vicario di Gesù Cristo. Il titolo più alto in senso teologico: indica che il papa rappresenta Cristo sulla Terra. – Successore del principe degli Apostoli. Riferimento a San Pietro, il capo degli apostoli. – Sommo Pontefice della Chiesa Universale (in latino Summus Pontifex Ecclesiae Universalis). Indica l'autorità spirituale suprema nella Chiesa cattolica. – Primate d'Italia. Titolo di tipo giurisdizionale, oggi più che altro onorifico. – Arcivescovo e Metropolita della Provincia Romana. In quanto vescovo di Roma, è anche arcivescovo metropolitano della provincia ecclesiastica romana. – Sovrano dello Stato della Città del Vaticano. Riconoscimento giuridico del suo ruolo politico e territoriale. – Servo dei Servi di Dio (Servus Servorum Dei). Un titolo di umiltà introdotto da Papa Gregorio Magno nel VI secolo. Alcuni titoli sono stati usati nel passato ma oggi non compaiono più formalmente nei documenti ufficiali: – Patriarca dell'Occidente. Abolito nel 2006 da Papa Benedetto XVI, perché considerato storicamente ambiguo nel contesto del dialogo ecumenico con l'Oriente. – Vicario di San Pietro. Utilizzato talvolta nei secoli passati per indicare la continuità del ministero petrino. – Pontifex Maximus. Derivato dall'antico titolo romano degli imperatori, fu assunto simbolicamente dai papi, ma non è mai stato ufficialmente incluso tra i titoli ecclesiastici moderni. Altri modi per riferirsi al papa (non titoli ufficiali) – Il Santo Padre. Formula onorifica molto comune, ma non giuridicamente definita. – Il Romano Pontefice. Termine canonico spesso usato nei documenti della Chiesa. – Il Papa Re. Titolo informale usato storicamente quando il papa esercitava potere temporale sui territori dello Stato Pontificio (fino al 1870). (di Paolo Martini) —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.