Conclave, tre giorni di fumate nere? I cardinali si fermano per un giorno

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Conto alla rovescia per il Conclave 2025, chiamato ad eleggere il nuovo Pontefice dopo la morte di Papa Francesco. I 133 cardinali elettori si riuniranno in Cappella Sistina mercoledì dalle 16.30. Se ci saranno tre giorni di fumate nere – come spiega la Costituzione apostolica Universi Dominici Gregis – i porporati si fermeranno per un giorno: spazio a preghiere, a liberi colloqui e a una breve esortazione spirituale. Quindi, si riprende con altri sette scrutini e in caso nuovo stop e altre sette tornate. Se l'accordo non si dovesse trovare dopo 34 votazioni, si andrebbe al ballottaggio. Si votano solo i due più votati dell'ultima tornata (loro si asterranno). Resta valida la regola della maggioranza dei due terzi dei voti, 89. "Non c'è fretta per la fumata bianca, abbiamo il tempo: importante è avere un buon Papa", ha dichiarato il card. Jean-Paul Vesco, arcivescovo metropolita di Algeri, entrando alla Congregazione dei cardinali in Vaticano, che oggi avrà una doppia sessione. Vesco ha detto che il prossimo Papa dovrà essere "un Pastore, una voce per il mondo, per la pace". Potrebbe essere un Papa francese il successore di Francesco? Vesco, sorridendo, si è concesso una battuta: "Anche un algerino". Il nuovo Papa quando arriverà? "Speriamo in 3-4 giorni", ha auspicato il card. Raphael Sako, patriarca di Baghdad dei Caldei, entrando alla Congregazione dei cardinali. Sako ha tracciato un identikit del prossimo Pontefice: "Un Pastore che guardi all'unità, all'integrità della Chiesa". —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.