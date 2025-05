Conclave, portavoce Vaticano: “Nessun malore per Parolin”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Non c'è stato "nessun" malore per il cardinale Pietro Parolin. Il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, ha così smentito le voci che erano circolate ieri a proposito di un malore che avrebbe accusato il porporato durante le riunioni dei cardinali. Il portavoce vaticano, smentendo l’ipotesi di un malore per il cardinale Parolin, ha inoltre smentito il ricorso a interventi da parte di personale medico o infermieristico. A parlare di "un breve malore" avuto dall'ex Segretario di Stato era stato il sito Usa Catholicvote che citando "fonti interne alla Santa Sede" riferiva di uno svenimento di Parolin dovuto a "un episodio di ipertensione". Intanto i lavori verso il Conclave vanno avanti. La Congregazione pre conclave dei cardinali continueranno domani, poi i porporati, elettori e non, torneranno a incontrarsi lunedì e martedì. Mercoledì l'inizio del Conclave. Ma per ora mancano ancora "quattro cardinali" elettori, ha fatto sapere Bruni. Due i cardinali che hanno segnalato la loro assenza dal Conclave per "motivi di salute": i cardinali Antonio Cañizares Llovera e John Njue – e quindi i cardinali elettori risultano al momento 133, di cui quattro non sono ancora pervenuti a Roma. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.