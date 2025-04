Conclave, il passo indietro di Becciu: “Obbedisco al Papa, non voterò”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il cardinale Angelo Becciu ha fatto un passo indietro

e non entrerà in Conclave il 7 maggio. Lo fa sapere lui stesso attraverso una nota. "Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco e di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza". Il conclave inizierà il prossimo 7 maggio e a presiederlo sarà il cardinale Pietro Parolin. Già ieri si era diffusa la notizia che il porporato – condannato dal Tribunale vaticano in primo grado per peculato, truffa aggravata e abuso d’ufficio nell’ambito della compravendita del Palazzo londinese e al quale è stata anche comminata l’interdizione perpetua dai pubblici uffici – avrebbe fatto un passo indietro. Ora l'ufficialità. —[email protected] (Web Info)

