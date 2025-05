Conclave 2025, sondaggio tra vaticanisti: in pole Parolin con il 38%

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Chi ha più probabilità di diventare Papa secondo i vaticanisti italiani? Youtrend ha condotto un sondaggio su un campione di 12 giornalisti italiani esperti di Chiesa e Santa Sede alla vigilia del Conclave 2025, misurando le probabilità di elezione dei 'papabili'. Dalla media delle percentuali espresse dai vaticanisti interpellati risulta in testa il segretario di Stato Pietro Parolin con il 38% di probabilità. Seguono l’arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana Matteo Zuppi (15%), il patriarca di Gerusalemme dei Latini Pierbattista Pizzaballa (14%) e il filippino Luis Antonio Tagle, Pro-prefetto della sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari (13%). A seguire, con una probabilità media più bassa, ci sono l’arcivescovo di Marsiglia Jean-Marc Aveline (7%), l’arcivescovo di Rabat Cristóbal López Romero (5%), il prefetto del Dicastero per i vescovi Robert Francis Prevost (3%) e l’arcivescovo di Budapest Péter Erdő (3%). L’analisi ha coinvolto 9 diverse testate nazionali italiane tra tv, quotidiani e agenzie di stampa. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.