Conclave 2025, arriva la prima gaffe tv: il video

(Adnkronos) – Inizia il conclave e gli occhi del mondo sono puntati su San Pietro in attesa dell'elezione del nuovo Papa. L'attenzione dei media è totale. Vengono diffuse valanghe di informazioni e può capitare lo scivolone, l'equivoco o la gaffe. Non passa inosservata la scelta lessicale di un commentatore della Cbs. Mentre i cardinali giurano, dall'emittente americana fanno notare che i porporati saranno privati dei cellulari durante il conclave. "Non potranno andare su Instagram", l'osservazione. "Credo che il termine usato dai ragazzi sia rawdogging quando si affronta un lungo periodo senza apparecchi elettronici", la replica. La scelta del termine rawdogging scandalizza molti utenti: la parola, infatti, nello slang americano viene associata al sesso senza precauzioni. —internazionale/[email protected] (Web Info)

