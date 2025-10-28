Concerto di Natale per Tony Colombo, il 25 Dicembre grande evento al Palapartenope di Napoli

2 minuto di lettura

Il cantautore Tony Colombo (nella foto) annuncia il suo “Concerto di Natale”, il prossimo 25 dicembre al Palapartenope (start ore 22), una data unica in cui festeggiare insieme ai suoi fan e a tanti ospiti d’eccezione. In arrivo anche il suo nuovo singolo, “Grazie per tutta la vita”, un brano dedicato al suo pubblico, un ringraziamento per l’emozione e l’amore ricevuto dai suoi sostenitori.«Certo, questa data non cancella quel “sogno” che resta lì, nel cassetto… però tutti i sogni sono belli, non hanno dimensione, puoi sognare una cosa minima, ma anche un sogno gigante».«È una notte che rappresenta tutto quello che io canto, la famiglia, l’amore. Cantare a Napoli, che per me è come una seconda casa essendo palermitano di nascita, in una notte cosi speciale, è qualcosa che volevo fare da tanto». Sei anche stato il primo artista ad annunciare una data nelle festività natalizie… «Siamo stati più veloci, ma sicuramente in quei giorni Napoli sarà ricca di live importanti, speriamo che il pubblico possa goderseli tutti».«Ci saranno 5 musicisti per l’orchestra, coristi, sarà una bella festa».«Lo spero, non posso annunciare nulla ma è probabile. La mia speranza è di ospitare alcuni grandi artisti, è la festa di Natale, quindi è una festa di amicizia, emozioni e musica».«Assolutamente unica».«Il 10 novembre esce il primo singolo del disco “Grazie per tutta la vita”, è una dedica al pubblico».«Tempo… il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo, ed ogni giorno lo “perdiamo”… ci sono circa 86mila secondi in un giorno, ed ogni giorno si azzerano, non puoi conservarli né recuperarli, devi usarli bene. Spero sempre di avere il tempo giusto da dedicare alle persone che amo, alla famiglia e alla musica