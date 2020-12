Concerto di beneficenza con gli alunni del conservatorio Santa Cecilia per la Onlus “La compagnia degli amici di Gesù”, ospite internazionale Chiara Ariè

Condividi

ROMA – Il 21 dicembre ore 20 presso la chiesa di S. Maria dei Miracoli a Roma si terrà il Concerto di Natale della classe del conservatorio Santa Cecilia di Roma del Maestro Manuela Salucci che avrà come ospite la cantante internazionale Chiara Ariè (da Los Angeles).

Un’iniziativa dell’etichetta discografica Ariè Production con il fine di una raccolta fondi che sarà devoluto alla Onlus La compagnia degli amici di Gesù, Giuseppe e Maria.

Un’associazione che da circa 6 anni autofinanziandosi opera sul territorio romano per i più bisognosi, svolgendo un servizio mensa, docce calde e distribuzione di indumenti presso la chiesa di San Rocco nonché offrendo un servizio di 30 posti letto per i senza tetto presso il rifugio di Santa Francesca Romana situato al Teatro Marcello con servizio barberia e podologia.

Grazie alla sensibilità del direttore del conservatorio più prestigioso di Roma si è potuto unire il concerto natalizio che annualmente la classe lirica del Maestro M. Salucci organizza e produce, con un’iniziativa di beneficenza.

La classe composta da 19 voci internazionali e dalla cantante Popopera Chiara Ariè, che da due mesi sta scalando le classifiche musicali con il suo brano “A domani”, daranno voce ad aree sacre e non, accompagnate dal pianista del conservatorio stesso, all’interno di una delle chiese romane più conosciute. Il tutto grazie alla collaborazione di Padre Mario che darà la sua benedizione al termine del concerto stesso.

L’evento si terrà a porte chiuse, nel rispetto delle normative per la prevenzione contro il Covid-19 e sarà trasmesso in diretta televisiva Sky canale 808, con repliche su TV Yes nei giorni a seguire, nonché in onda streaming sul canale Youtube “Compagnia di Gesù”, diretta “Radio L’Olgiata” e “Radio Yes”; con l’opportunità di contribuire con una donazione a distanza presso il sito della Onlus.

In merito alla prevenzione Covid saranno distribuite mascherine all’interno dell’evento stesso nonché per beneficenza con il messaggio #adomani della stessa cantante Ariè grazie all’associazione di fisioterapia e riabilitazione funzionale A.I.R.R.I. un centro che dedica grande attenzione e specializzazione al reparto infantile, con sedi su tutto il territorio italiano.

Un messaggio fine a dar forza ed unione verso un futuro migliore, l’unione di noi Italiani verso un nemico comune che da mesi ci priva della nostra libertà ed uniti nell’aiutare persone che non posseggono nemmeno un pasto caldo o un tetto che li ristora la notte.

Videoclip Chiara Ariè “A domani”: https://youtu.be/xZxg_ynrdLc

