Concerto 1 maggio 2025 a Roma, festa torna a San Giovanni: chi sale sul palco, gli orari

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Maratona di musica e impegno sociale. Oggi a Roma il Concerto del Primo Maggio 2025, promosso da Cgil, Cisl e Uil torna a Piazza San Giovanni in Laterano con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo. Tanti i cantanti sul palco, con una scaletta piena di artisti presentati da Noemi, Ermal Meta e BigMama, ai quali si affiancherà per una serie di incursioni il professore star dei social Vincenzo Schettini. Tra i temi centrali di quest'anno, oltre alla sicurezza, anche il dibattito sull'intelligenza artificiale e il suo impatto sul mondo del lavoro. Il concept di quest'anno è "Il futuro suona oggi". Il Concertone è come sempre a libero accesso e trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio2 e in onda su RaiPlay e Rai Italia. La festa in piazza comincia alle 13.30 per oltre 10 ore di musica dal vivo. E anche quest’anno Rai Radio2 si conferma la Radio ufficiale del Concertone trasmettendo l’intera giornata in diretta, a partire dalle 15.15 e fin oltre la mezzanotte, in simulcast con Rai 3. Non mancheranno gli aggiornamenti con l’altro Concerto che si svolge in contemporanea a Taranto, il 1° maggio Libero e Pensante. La lineup del Concertone è un vero e proprio mosaico sonoro che riflette l'Italia di oggi, con artisti che spaziano dal pop all'elettronica, dall'urban al cantautorato, passando per il rock. Sul palco, in ordine alfabetico: Achille Lauro, Alfa, Andrea Cerrato, Anna and Vulkan, Anna Carol, Anna Castiglia, Arisa, Bambole di Pezza, Brunori Sas, Carl Brave, Centomilacarie, Dente, Ele A, Elodie, Eugenio in Via di Gioia, Federica Abbate, Franco126, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Gazzelle, Ghali, Giglio, Giorgia, Giorgio Poi, Giulia Mei, i Benvegnù, Il Mago del Gelato, Joan Thiele, Legno & Gio Evan, Leo Gassmann, Luchè, Lucio Corsi, Mimi, Mondo Marcio, Orchestraccia ft. Mundial, Patagarri, Pierdavide Carone, Rocco Hunt, Senhit, Serena Brancale, Shablo con special guests, The Kolors, Tredici Pietro. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.