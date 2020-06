Con Riviera i colori dell’estate arrivano in spiaggia

Condividi

Con Riviera, brand della Angelo Carillo & C., ci prepariamo alle prossime giornate in spiaggia, tra colorati teli mare, borse e cappelli di paglia. Ogni elemento della collezione contribuisce a portarci in una calda e colorata atmosfera, tra fantasie sauvage, jaquard e vitaminici color block, che non lasciano nulla al caso, rendendo unico anche il beach-lifestyle.

I colori del mare si incontrano anche nelle parure letto P/E 2020 di Riviera, in un gioco di rimandi nelle tonalità dei fondali marini e delle incontaminate isole tropicali.