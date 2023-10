Con Metatasse approfondiamo la funzione strategica del commercialista all’interno di un’impresa

Condividi

A prescindere dalla grandezza dell’impresa, il commercialista rappresenta una figura di importanza strategica: impostare e mantenere una corretta ed equilibrata gestione amministrativa e fiscale senza avere al proprio fianco un professionista di questo tipo è impensabile. Certo, il lavoro del commercialista rischia molto spesso di passare sottotraccia, ma questo non può certo essere visto come un elemento che ne pregiudichi l’essenzialità. E ancora, la progressiva digitalizzazione del lavoro e delle imprese ha sicuramente mutato le attività stesse degli studi professionali, i quali però hanno saputo stare al passo, mutando ed evolvendosi digitalmente, con i professionisti più proattivi che stanno adottando un ruolo sempre più consulenziale al fianco degli imprenditori. A sottolineare l’importanza del commercialista, pur con i mutamenti in atto degli ultimi anni, è anche l’Istat: il numero dei professionisti di settore resta sostanzialmente stabile con 120.000 attualmente iscritti all’Albo dei commercialisti. Tutto questo non significa però che il commercialista, da solo, possa fornire alle imprese tutti gli strumenti, tutte le soluzioni e tutte le strategie necessarie per la migliore delle gestioni fiscali: come spiegano gli specialisti di Metatasse, infatti, per ridurre in modo concreto le tasse è prezioso l’affiancamento di un pool di esperti dedicato esclusivamente alla diminuzione del carico fiscale.

Le funzioni strategiche del commercialista per l’impresa

Per essere tale, il commercialista deve essere in possesso di una laurea specialistica in scienze dell’economia e aver superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista. Tra le sue competenze figurano l’amministrazione e la liquidazione delle aziende, le perizie e le consulenze tecniche, le indagini per l’attendibilità dei bilanci e di documenti contabili, le funzioni di sindaco e di revisore, per citarne solo alcune. Dal punto di vista dell’imprenditore, il commercialista porge un contributo nella costituzione dell’impresa, aiutando per esempio a scegliere una ragione sociale che non violi le disposizioni di legge, che non diventi un limite per la crescita e ancora, al momento della fondazione il commercialista – eventualmente con il supporto di esperti nella gestione del carico fiscale come Metatasse – può indirizzare l’imprenditore o gli imprenditori verso la forma giuridica più consona ed efficace, muovendosi tra libera professione o ditta individuale, tra società di persone e società di capitali: ogni scelta porta con sé vantaggi e svantaggi. Al momento del lancio come nella successiva gestione, il commercialista è poi una figura fondamentale per la redazione del Business Plan, strumento programmatico e analitico che non dovrebbe mai essere trascurato, specie in vista di una richiesta di finanziamento. E ancora, al commercialista spettano i compiti di monitorare i flussi di cassa e quello di valutare lo stato di salute dell’azienda, fornendo eventualmente previsioni sull’andamento futuro.

Il ruolo del commercialista nella consulenza fiscale

Al commercialista viene spesso affidato anche il compito di consigliare al meglio l’azienda relativamente ad agevolazioni, detrazioni e incentivi fiscali. Ma, come sottolineano i consulenti di Metatasse, specializzati per l’appunto nella corretta pianificazione fiscale per le imprese in modo sicuro, legale e concreto, non si può domandare a un singolo commercialista di conoscere ogni singolo strumento offerto dalle leggi in vigore per ridurre il carico fiscale. Ogni anno i provvedimenti normativi volti a fornire delle agevolazioni alle imprese mutano, gli incentivi fiscali vengono cancellati, modificati, rinnovati o riproposti: un singolo professionista, chiamato peraltro a gestire anche diversi altri aspetti, non può offrire una consulenza fiscale completa e approfondita. Da qui nasce l’opportunità di affiancare alle competenze del singolo professionista un pool di commercialisti come quello di Metatasse, così da mettere a disposizione dell’impresa tutte le conoscenze e le competenze necessarie per poter ridurre fino a 50% le tasse pagate.

