Con l’iniziativa ‘Ticketless Day’ di Mastercard è ancora più semplice e conveniente spostarsi a Napoli durante il periodo festivo

Condividi

Nella giornata del 18 dicembre, per chi utilizza gli strumenti di pagamento contactless, carte e mobile, il biglietto per viaggiare nella città di Napoli è offerto da Mastercard

Napoli, 15 dicembre 2021 – Il 18 dicembre, Mastercard lancia a Napoli l’iniziativa ‘Ticketless Day’, offrendo il viaggio sui trasporti pubblici locali a tutti coloro che acquisteranno il biglietto in modalità contactless.

L’iniziativa, già sperimentata nelle città di Milano e Roma, vuole promuovere la smart mobility e educare i consumatori all’utilizzo degli strumenti di pagamento più innovativi. Nella giornata della campagna, infatti, i cittadini e i turisti che sceglieranno di utilizzare le loro carte o device contactless usufruendo del servizio tap&go® a Napoli, potranno viaggiare gratuitamente sulle linee metropolitane EAV nelle stazioni della linea Napoli – Sorrento ed Aversa – Piscinola e sulle linee ANM Metro Linea 1 e Funicolare Centrale e di Chiaia. Il sistema lanciato nel territorio campano lo scorso novembre grazie alla collaborazione tra Mastercard, Consorzio UnicoCampania e le Aziende di Trasporto Pubblico Locale, funziona con qualsiasi tipo di carta, anche con carte digitalizzate su dispositivi abilitati al pagamento NFC come smartphone e smartwatch e senza commissioni aggiuntive per i consumatori.

L’introduzione di questo nuovo servizio rappresenta un’autentica rivoluzione nel campo dei trasporti campani, perfettamente in linea con l’evoluzione digitale che negli ultimi anni ha trasformato le nostre città in chiave sempre più smart. Così facendo, grazie a tap&go®, anche i cittadini campani potranno viaggiare contactless: niente più monete, edicole o biglietterie automatiche, il titolo di viaggio è sempre a portata di mano, già in tasca o integrato in un dispositivo come lo smartphone o lo smartwatch.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa è disponibile il seguente link: www.unicocampania.it