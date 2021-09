Con “Le Castellane” alla scoperta del Borgo Castello di Palma Campania

Condividi

Si chiama “Le Castellane” il progetto di riscoperta e valorizzazione del Borgo Castello di Palma Campania attraverso la creazione di diversi percorsi esperienziali in vari ambiti: culinario, ricettivo, ricreativo/educativo ed ambientale.

L’iniziative è di Hive APS “Don Michele Boccia”, in partenariato col Comune di Palma Campania (main sponsor La Fiammante)

Si parte il 18 settembre con lo spettacolo teatrale “L’inquietudine di Pulcinella” (con inizio alle ore 19:30 presso il Borgo) e a seguire uno show cooking con protagonisti i residenti del Borgo, che prepareranno dei piatti tipici della tradizione locale

Gli ospiti potranno degustare piatti tradizionali e godere del panorama unico e mozzafiato che offre la location.

Le “Castellane” promuoverà anche eventi all’aperto nella pineta di Tribucchi dove si realizzeranno dei menù per pic-nic ad impatto zero, esperienze per la riscoperta dei sentieri e rappresentazioni Teatrali.

L’evento successivo si terrà, invece, il 2 ottobre.

“Si tratta di uno straordinario progetto di valorizzazione del territorio, nel quale crediamo molto. È tempo di tornare a pensare tutti insieme a comunità vive, che partecipino alla crescita culturale e sociale della nostra area”, commenta il sindaco di Palma Campania Nello Donnarumma.

