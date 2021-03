Con Gisec risparmi per oltre 700 mila euro

Condividi

“La Gisec, società costituita con l’obiettivo di gestire il ciclo integrato dei rifiuti nella provincia di Caserta, con il suo management, è in prima linea per ridurre i costi ed offrire più sevizi alla utenza ed alle Amministrazioni”. Così dall’ufficio stampa dell’Ente.

“In virtù della collaborazione con i sindacati e con la preziosa collaborazione dei lavoratori si sta lavorando per ridurre il monte dei ‘premi incentivanti’, intervenendo sulla spesa del personale si riuscirà a concretizzare la politica di contenimento dei costi. Per il prossimo triennio – si sottolinea- la riduzione è calcolata per oltre 700 mila euro.

Una linea strategica che è in linea con gli indirizzi della proprietà”.

“I lavoratori, che in questi mesi hanno garantito un impegno straordinario, mettono in campo concreta ed apprezzata responsabilità” è il commento della governance di Gisec.

