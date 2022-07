Comunità Montana Monte Maggiore, Argenziano eletto presidente del consiglio generale e delegato alla forestazione

Condividi

Il Comune di Roccaromana protagonista assoluto della nuova amministrazione montana, la soddisfazione del sindaco Nicola Pelosi che ringrazia il consigliere regionale Giovanni Zannini.

Conquista un ruolo centrale nella nuova governance della Comunità Montana Monte Maggiore, unendo il ruolo istituzionale ad un incarico operativo.

Vincenzo Argenziano, vice sindaco del Comune di Roccaromana, è uno dei protagonisti assoluti della neo amministrazione comunitaria del Monte Maggiore.

Il delegato del piccolo centro montano è stato eletto Presidente del Consiglio Generale, di cui prima era vice, ed ha anche ottenuto la delega pesante alla Forestazione, che prima d’ora condivideva con il sindaco di Giano Vetusto, Antonio Zona, e che d’ora in poi sarà di sua esclusiva competenza.

“Sarò il presidente di tutti i sindaci ed i rappresentanti dei 9 comuni che siedono in Consiglio generale, garantendo equilibrio e favorendo dialogo e confronto tra i delegati che rappresentano l’intero territorio del Monte Maggiore.

Allo stesso modo, garantisco il massimo dell’impegno nella gestione politica della delega alla Forestazione, in raccordo con il Presidente Salvatore Geremia, che ringrazio per la fiducia, e con la Giunta Esecutiva, con l’obiettivo di migliorare il lavoro dei nostri Baif e di implementare interventi di manutenzione e progetti per il miglioramento e la salvaguardia del nostro patrimonio boschivo”, dichiara Argenziano.

“Il doppio ruolo riconosciuto al nostro delegato e vice sindaco Vincenzo Argenziano, rappresenta un indubbio successo per l’amministrazione comunale che mi onoro di guidare, e per il Comune di Roccaromana che conquista sempre di più una centralità politica e istituzionale a livello sovracomunale per merito del nostro lavoro quotidiano fatto di serietà e affidabilità, grazie anche al sostegno e alla vicinanza del consigliere regionale Giovanni Zannini. All’amico Argenziano non posso, anche a nome dell’amministrazione e dell’intera comunità, rivolgere le nostre congratulazioni e l’augurio di buon lavoro nell’interesse, sempre, di Roccaromana e dell’intero Monte Maggiore”, afferma il sindaco Nicola Pelosi.