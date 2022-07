Comunità montana Monte Maggiore, al via il servizio antincendio boschivo

Condividi

Una squadra di 6 operatori sarà attiva tutti i giorni per fronteggiare l’emergenza incendi nei mesti estivi.

GEREMIA E ARGENZIANO: Servizio fondamentale per preservare il nostro immenso patrimonio boschivo e per garantire un intervento immediato nei comuni montani del Monte Maggiore.

Parte il servizio antincendio boschivo nel Monte Maggiore.

Formicola, 29 lug. 2022 – Da ieri, giovedì 28, la Comunità Montana presieduta da Salvatore Geremia ha attivato l’importante servizio AIB per i mesi estivi, con l’impiego di una squadra di 6 operatori pronta ad intervenire tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 11 alle ore 17,30 ed in prosieguo in caso di attività in corso.

Il servizio, voluto dalla nuova amministrazione comunitaria e curato dal consigliere delegato alla Forestazione Vincenzo Argenziano, è stato predisposto dal competente ufficio con l’impiego di un team dotato di ogni mezzo e attrezzatura, composto da ben 12 operatori, di cui 6 Baif nella squadra del pronto intervento, 3 braccianti agricoli ed idraulico-forestali in sala radio ubicata al piano terra della sede di Formicola, e 3 direttori delle operazioni di spegnimento (DOS).

Per le segnalazioni, è sufficiente chiamare al numero 0823 1892372

“Il nostro invito rivolto ai Sindaci e agli Amministratori comunali è di prestare la massima collaborazione nella campagna di informazione, divulgazione e sensibilizzazione dei cittadini rispetto al fenomeno dei roghi in estate, in particolare per quanto riguarda la possibilità di segnalazione dell’eventuale sorgere di incendi boschivi.

Il Monte Maggiore ha un patrimonio boschivo e naturalistico di inestimabile valore e di particolare pregio che va assolutamente tutelato e preservato, insieme alla salvaguardia dell’ambiente dell’intero comprensorio montano. In tale ottica, il servizio Antincendio boschivo che abbiamo attivato da ieri, riveste una importanza fondamentale per garantire un intervento immediato nei comuni montani e laddove occorra spegnere un incendio a livello provinciale”, dichiarano il presidente Geremia ed il delegato alla Forestazione, Argenziano.