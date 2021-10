Comunicazione digitale: nuovi mestieri in campo

Condividi

E’ ufficiale: con il nuovo normale siamo entrati nell’era del digitale a tutti gli effetti, è questo il momento migliore per mettersi in giorno e provare un nuovo mestiere che, come tutti non è certo facilissimo ma può dare sbocchi interessanti.

Lavorare nella comunicazione digitale è un mestiere del presente tra i più curiosi ed avvincenti. La nostra redazione ha intervistato Ele22 una digital pr che lavora in ambito nazionale ed internazionale da oltre 20 anni.

Comunicazione digitale: ne parliamo con Ele22

“La comunicazione digitale è importante nel nuovo normale: ad oggi molto di più, rispetto a prima, passa attraverso internet ed i servizi digitali sono sempre più importanti. La comunicazione digitale ed il new normal vanno di pari passo e, come è normale che sia, la crescita è ormai costante. Difficile trovare un’azienda che possa fare a meno dei metodi digitali.” “E’ questo”, continua Eleonora Casula, professionista del settore comunicazione digitale e Digital PR, “un settore in costante crescita. In Italia però i professionisti del comparto sono davvero pochi, spesso si tratta di improvvisati ma, il mondo della comunicazione digitale è ampio”

Vale la pena, ci sembra di capire, continuando la chiacchierata con la professionista, investire in formazione per poter avere nuovi sbocchi professionali. Ecco di seguito alcune possibilità:

Social Media Manager : l’esperto dei social, capace di vendere, generare consenso, far crescere in modo esponenziale i contatti di un’azienda o una personalità attraverso canali come FB, Instagram e Twitter. E’ una delle figure maggiormente ricercata, forse una delle più difficili da trovare.

Seo Specialist : il vero mago del web, un mestiere che piace a tanti ma che troppo pochi sanno fare per davvero bene. Per essere Seo Specialist bisogna avere un bagaglio culturale elevato.

Digital PR : specialisti nelle comunicazioni pubbliche digitali. Un ruolo che in Italia si è iniziato a conoscere da poco, fondamentale per aziende, società, personaggi dello spettacolo e politici anche locali.

Qualche idea di comunicazione digitale vincente

La comunicazione digitale bisogna saperla fare bene per questo abbiamo chiesto alla professionista qualche idea vincente che si può mettere in pratica un pò in tutti i settori. Sicuramente è necessario avere:

Sito internet : ben fatto, semplice da usare, chiaro ed in particolare posizionato sui motori di ricerca. Pagine Social : Facebook e Instagram, magari Twitter se si fa politica. TikTok no, lasciamolo pure ad uso esclusivo di chi ama passare il tempo o degli adolescenti. Canale YouTube : importante per qualche settore. Podcast : rilevante per le personalità pubbliche.

Questi strumenti sono alla base di un piano di comunicazione digitale che deve essere studiato in modo consono e personalizzato per un’azienda, infatti, in genere la comunicazione deve essere pensata e strutturata in modo massimamente personalizzato per favorire il coinvolgimento dei clienti.

Certo di comunicazione digitale si potrebbe dire e scrivere molto altro ma siamo certi di avervi chiarito le idee!

