Comune Napoli: Varriale, De Magistris ritiri deleghe ad assessori, si risparmierà e si eviteranno danni. Chi tirava pietre finisce in galera non in Giunta

“I titoli di coda dell’esperienza De Magistris continuano a consegnare scene drammatiche. Le dimissioni della de Majo raccontano, ancora una volta, della inadeguatezza di una squadra. E la colpa è tutta del primo cittadino”. Così Salvatore Varriale, ex parlamentare e leader dell’Associazione ‘Insieme ci siamo’.

“Le parole del Sindaco ‘ho portato in Giunta persone che prima tiravano le pietre contro il Comune’ definiscono – dice – la qualità della squadra. Con rare eccezioni è assolutamente inadeguata alle sfide.

In un Paese normale, d’altra parte, chi tira le pietre contro le Istituzioni finisce in galera e non negli assessorati”.

“Per evitare spreco di risorse ed altri danni il Sindaco faccia qualcosa di utile. Azzeri la Giunta. Si può andare avanti senza, si ridirebbero i danni, si eviterebbe altro teatro” conclude.