Comune Napoli, Nappi: basta con la storiella della (s)vendita del patrimonio immobiliare

“La capacità del bravo imbonitore è quella di trovare sempre argomenti nuovi per vendere le sue patacche. De Magistris dimostra di essere fallimentare anche in questo. La storiella di (s)vendere il patrimonio immobiliare di Napoli per fare cassa l’ha già usata in passato molte volte. In particolare, per truccare i bilanci del Comune, inventando fantasiose “pose attive”, poi regolarmente svergognate dalla sezione di controllo della Corte dei Conti. In un momento di grande difficoltà, con le persone che non sanno come mangiare, almeno abbia la decenza di tacere se non ha, come al solito, cose serie da dire”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, presidente del Movimento civico Il Nostro Posto.