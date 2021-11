Comune di Napoli: domani a via Verdi conferenza stampa di “Campo Sud” per denunciare “le anomalie accertate rispetto alla approvazione dei Bilanci”

Condividi

Si terrà domani, venerdì 26 novembre 2021 alle ore 11.30 presso la sala “Nugnes” (4°piano) del Palazzo del Consiglio Comunale di Napoli (via Verdi), una conferenza stampa organizzata dalla associazione culturale “Campo Sud” per denunciare pubblicamente “la responsabilità di De Magistris e delle sue Giunte sulla incredibile situazione debitoria del comune di Napoli ed il mancato controllo dei Revisori dei Conti in ordine alla approvazione dei bilanci”, così come fa sapere l’on. Marcello Taglialatela, Presidente della associazione.

“Esattamente un anno fa – sottolinea Taglialatela – ho presentato un esposto alla Procura della Repubblica in tal senso”.