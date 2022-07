Comune di Mondragone, il sindaco eletto Lavanga annuncerà la nuova giunta comunale domani sera a palazzo ducale, alle ore 19,30

Condividi

Il neo sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga, fa sapere che domani sera, giovedì 14, alle ore 19:00, presso il Palazzo Ducale di Mondragone, comunicherà la composizione della nuova giunta comunale che lo affiancherà nel governo della città litoranea.

Nell’occasione, saranno illustrati i criteri adottati nella scelta degli assessori e nella assegnazione ad ognuno di essi delle deleghe assegnate.

Per lunedì 18 luglio, infine, è stata convocata la prima seduta del rinnovato Consiglio Comunale per il suo insediamento e per il giuramento solenne del neo primo cittadino di fedeltà alla Repubblica Italiana.