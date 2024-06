0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Rosella Sensi, ex presidente della Roma, è il nuovo sindaco di Visso (Macerata), dove sono già stati primi cittadini anche il nonno Silvio e il padre Franco. Sensi, alla guida della lista Cambiare insieme, è stata eletta con il 50,23% delle preferenze mentre lo sfidante Giuliano Pazzaglini (Insieme per Visso) si è fermato al 37,40%. "Cambiare insieme. Ora si può davvero! Grazie a tutti i cittadini di Visso, sarò il vostro sindaco – scrive su Facebook la stessa Sensi -. Grazie alle persone che mi hanno supportata in questo primo tratto di strada, alla mia squadra, alla mia famiglia, gli amici e a chi ora giustamente si aspetta dei risultati concreti. Inizia adesso il vero percorso per il cambiamento. Non vedo l’ora di cominciare, ora è il momento dei fatti". Prima delle votazioni, per l'ex presidente giallorossa era arrivato l'incoraggiamento del mondo dello sport e dello spettacolo. A fare un in bocca al lupo a Rosella Sensi, Francesco Totti, Vincent Candela, David Pizarro, Marco Conidi, Simone Perrotta e Antonello Venditti. —[email protected] (Web Info)

