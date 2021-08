Comunali, Maresca: “Programma Manfredi è libro dei sogni”

Condividi

“Come in tutte le campagne elettorali fatte a Napoli dalla sinistra, anche Gaetano Manfredi illude i cittadini promettendo progetti ma senza indicare dove prenderà i soldi. Sono anni che assistiamo a un libro dei sogni che poi lascia i napoletani con l’amaro in bocca perché nulla o quasi si realizza. Servono investimenti che creino opportunità di lavoro, solo così riparte Napoli. I programmi si fanno con i numeri, non con vuote promesse elettorali”.

Lo dichiara Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli.

