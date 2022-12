Compravendita di immobili, i tempi si accorciano: toccato il minimo storico

Condividi

Una volta comprare o vendere casa poteva richiedere tempi decisamente lunghi. Tra trattative di vario genere, richiesta di finanziamenti, contratti da firmare e notai da contattare, la trafila burocratica sembrava interminabile. La buona notizia è che tutto questo sembra essere un lontano ricordo, con i tempi di vendita delle case che si stanno accorciando.

Tempi di vendita di immobili: a Milano e Bologna ci vuole sempre meno

La vera notizia è che nei mesi attuali si sta toccando il minimo storico negli ultimi 10 anni relativamente ai tempi medi di vendita di una casa nel nostro Paese. Specialmente nelle grandi città, dove si è passati dai quasi 200 giorni necessari ai 108 attuali. Ancora una volta a correre maggiormente è il nord rispetto al sud. Il record, infatti, spetta a Milano e Bologna, nelle quali è possibile procedere con la compravendita di un immobile in soli 52 e 69 giorni rispettivamente. La differenza tra i due capoluoghi sta nel fatto che mentre Milano ha ridotto le attese di 10 giorni rispetto al 2021, Bologna ha subito un rallentamento di circa 6 giorni. Al contrario, si aspetta molto di più a Bari e Palermo, con poco più di 140 giorni nella città di punta pugliese e 132 in quella siciliana.

Non si sono ravvisati grossi miglioramenti o peggioramenti, infine, in città come Napoli, in cui il tempo medio di vendita di una casa si aggira ancora intorno ai 100 giorni, comunque al di sotto della media nazionale, e Genova, dove i giorni sono 127. Grande calo, invece, a Verona, dove i tempi si sono sveltiti, passando da 135 a 122 giorni. Per dovere di cronaca, infine, citiamo Roma, con 117 giorni di attesa per il completamento delle operazioni di compravendita, e Torino, dove si è più veloci rispetto alla Capitale di 3 giorni (114 in totale).

Vendita della casa: come aumentarne il valore

Quando si pensa di vendere casa, oltre a prendere in considerazione i tempi necessari per concludere l’affare a seconda della città, bisogna riflettere sul reale valore dell’immobile e chiedersi se ci sia un modo per aumentarlo ulteriormente al momento della vendita. La risposta è sì, purché si mettano in pratica alcuni piccoli lavori di manutenzione, come il dare una mano di bianco alle pareti. Non esiste un modo più efficace di questo, infatti, per poter far sembrare una casa da subito più pulita e ben manutentata, che appaia più nuova di quanto effettivamente non lo sia.

Da ripitturare ci saranno, quindi, pareti e soffitti. Bisognerà, poi, rinnovare gli impianti e migliorare l’efficienza energetica. Soluzioni più sostenibili e che consentano al nuovo proprietario di risparmiare in bolletta non potranno che far aumentare sensibilmente il valore dell’immobile che si andrà a vendere. Tra gli interventi che vanno a migliorare la dispersione dell’energia non si può fare a meno di citare l’installazione del cappotto termico. Infatti, come ben illustrato da alcuni approfondimenti rinvenibili online, il cappotto termico offre una serie di vantaggi all’abitazione, contribuendo a rendere l’immobile ecosostenibile. Anche l’installazione dei pannelli solari può essere un’idea interessante, dato che così facendo si darà una chance di indipendenza energetica al futuro padrone della casa.

Inoltre, questi saranno installabili tramite diversi incentivi che ne abbasseranno di molto il prezzo, a fronte di un grande innalzamento del valore immobiliare della casa. Il tutto va di pari passo con la scelta di una migliore e moderna illuminazione, sostituendo le lampade ad incandescenza con impianti a LED. Questi avranno il doppio vantaggio di fare più luce e risparmiare in bolletta. Se, invece, non si vuole provvedere a modificare l’immobile, si può pensare ad una tecnica di marketing chiamata home staging. Lo scopo è quello di esaltare i punti di forza della casa riqualificandola di conseguenza. Esistono dei professionisti del settore in grado di poter mettere a punto le giuste strategie di home staging in modo da avere un risultato perfetto. A tutto penserà l’home stager, che provvederà la casa di un arredamento minimal e poche decorazioni aggiuntive ideali per scattare le foto migliori. Dopo di che, questi spariranno dalla circolazione, ma la casa avrà aumentato il proprio valore in vista della compravendita.