“Comporre Visioni”, radici nella tradizione e nuovi sguardi nella stagione 2025/2026 del Teatro Sannazaro di Napoli

Comporre visioni è un atto creativo. Un gesto che raccoglie, connette, trasforma. È l’azione di chi guarda il presente con gli occhi aperti al passato e al futuro, accostando linguaggi, stili, epoche, emozioni. È ciò che il Teatro Sannazaro sceglie come orizzonte e missione per la sua stagione 2025/2026: un laboratorio di immaginazione, dove la scena diventa luogo vivo di progettualità, confronto e metamorfosi.

Il verbo comporre richiama la costruzione consapevole di un’opera complessa, fatta di elementi diversi che trovano armonia nella pluralità. Significa dare forma a qualcosa che non esiste ancora, ma che può nascere dall’incontro: tra artisti e pubblico, tra tradizione e contemporaneo, tra parola e corpo, tra memoria e visione.

Visioni, al plurale, apre invece a una dimensione di possibilità. Non una sola interpretazione del reale, ma tante. Il teatro diventa così spazio di immaginazione condivisa, dove ogni spettatore è invitato a cercare il proprio punto di vista, a comporre la propria visione. In questo gioco di rifrazioni, il Sannazaro si propone come una casa aperta al nuovo, senza perdere il legame profondo con l’identità che lo ha reso un riferimento culturale nel tempo.

La stagione 25/26 sarà un percorso fatto di attraversamenti: drammaturgie classiche che dialogano con la contemporaneità, nuove scritture sceniche, sguardi inediti sulla realtà. Una composizione che intreccia le voci di chi sale sul palco con le attese di chi lo abita come spettatore. Un mosaico di esperienze pensato per chi crede che il teatro sia ancora, oggi, uno spazio necessario per immaginare il mondo.

EREDI DELLA TRADIZIONE

Dieci spettacoli in cartellone, per la linea della tradizione, che si presenta quanto mai ricca di artisti amatissimi, autentici numi tutelari dell’arte partenopea che rendono la Napoli artistica celebre nel mondo.

Isa Danieli sarà in scena con Raccontami – passeggiata devota, una serata d’onore a celebrare il suo percorso emblematico prodotto da Lab 48.

Biagio Izzo sarà protagonista di Finché giudice non ci separi scritto e diretto da Augusto Fornari prodotto da Tradizione e Turismo – Centro di Produzione Teatrale – Teatro Sannazaro, Ag Spettacoli.

Lina Sastri sarà attrice e regista di Medea per me prodotto da Ag Spettacoli.

Paolo Caiazzo sarà mattatore de I promessi suoceri, con Maria Bolignano.

Carlo Buccirosso metterà in scena un testo tutto nuovo con titolo da definire prodotto da Ag Spettacoli.

Francesco Paolantoni sarà protagonista del Salotto Paolantoni prodotto da Arteteca, Tradizione e Turismo – Centro di Produzione Teatrale – Teatro Sannazaro.

Benedetto Casillo darà la sua personalissima visione de L’uomo dal fiore in bocca e fiori di palco per la regia di Pierpaolo Sepe prodotto da Teatro di Napoli- Teatro Nazionale, Arteteca, Tradizione e Turismo Centro di Produzione Teatrale.

Peppe Barra sarà coinvolto in un percorso in prosa e musica dal titolo ‘O cunto d’ ‘o stesso cunto con Lalla Esposito.

E ancora una versione tutta nuova del Café Chantant dal titolo My World di Lara Sansone che firmerà anche la regia dello Sposalizio di Raffaele Viviani, a distanza di quaranta anni dalla messa in scena di Luisa Conte e Nino Taranto sul palcoscenico del teatro Sannazaro che torna in una visione tutta nuova entrambi prodotti da Tradizione e Turismo – Centro di Produzione Teatrale – Teatro Sannazaro.

PROTAGONISTI DELLA SCENA CONTEMPORANEA

Sei proposte per la linea del contemporaneo:

Tartufo di Molière diretto e interpretato da Michele Sinisi prodotto da Elsinor Centro di Produzione Teatrale, Solares Fondazione delle Arti, Teatri di Bari, Tradizione e Turismo – Centro di Produzione Teatrale – Teatro Sannazaro, Viola produzioni.

Esercizi di stile di Raymond Queneau nella versione italiana di Umberto Eco finalista al premio le maschere del teatro italiano per la regia di Emanuela Pistone prodotto da Teatro Stabile di Catania.

Streghe da marciapiede di Francesco Silvestri per la regia di Stefano Amatucci con Gina Amarante, Luisa Amatucci, Miriam Candurro, Antonella Prisco, Peppe Romano prodotto da Lab 48.

Buio con Ernesto Lama scritto e diretto da Filippo Gentile prodotto da Michele Gentile.

Ed ancora saranno riproposti: 2084-l’anno in cui bruciammo Chrome diretto da Marcello Cotugno con Nadia Carlomagno prodotto da Acts Theatre e La ragione degli altri da Luigi Pirandello, drammaturgia Linda Dalisi regia Alfonso Postiglione prodotto da Piccola Città Teatro e Tradizione e Turismo-Centro di Produzione Teatrale- Teatro Sannazaro, Solares Fondazione delle arti.

PRIME DI SETTIMANA / U35

La linea Prime di settimana avrà anche un segmento nuovo realizzato in collaborazione con Teen Theatre relativo alle proposte artistiche under 35. Molte proposte a partire da:

Piumino Rosa di Roberto Russo con Stefano Ariota prodotto da Mudra – Arti dello Spettacolo.

Rosaura alle dieci di Marco Denver di Stefano Angelucci, Marino e Rossella Gesini prodotto da teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con Teatro del Sangro.

U35

De(ath)livery di Andrea Cioffi

Premio Nazionale città di Leonforte/ premio Massimo Troisi 2024 miglior attore emergente prodotto da Teen Theatre, Cercamond.

La voce a te dovuta di Sharon Amato con Anna e Clara Bocchino per la regia di Ettore Nigro prodotto da Piccola Città Teatro.

Respira piano di Piera Russo e Nicola Maiello prodotto da Compagnia Emotiva con il sostegno di Teatro Segreto.

IL CANTIERE SARTORIA

Continuano i progetti relativi al Cantiere Sartoria che hanno dato vita nelle passate edizioni a molte creazioni interessanti, sperimentando attraverso attività di ricerca nuovi linguaggi espressivi.

Studio Camus

A cura di Orlando Cinque e Luca Cedrola.

Epici Orfani

A Cura di Orlando Cinque ed Anna Chiara Senatore

L’Ecologia dei sentimenti

A cura di Nadia Carlomagno e Marcello Cotugno.

XXS SANNAZARO YOUNG

STAGIONE DI SPETTACOLI E LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI

Sannazaro XXS è la stagione che il Teatro Sannazaro dedica ai bambini e alle bambine, un programma di appuntamenti ricco di spettacoli e laboratori creativi, in collaborazione con Teatri di Carta, Magazzini di fine Millennio e molte altre realtà, per avvicinare i piccoli spettatori ai linguaggi della scena. Il teatro si fa casa da abitare, luogo di scoperta in cui condividere momenti di gioco, spazio creativo per allenare l’immaginazione e coltivare nuovi sguardi sul futuro.

IL VESTITO DI CENERENTOLA

spettacolo con puppets e attori

in collaborazione con Teatri di Carta

DENTRO L’OMBRA

laboratorio sul gioco delle ombre

in collaborazione con Teatri di Carta

UN PUPAZZO, MILLE STORIE

laboratorio sulla creazione dei pupazzi

in collaborazione con Teatri di Carta

IL VOLO

spettacolo con puppets e attori

in collaborazione con Teatri di Carta

DIETRO LA MASCHERA

laboratorio sulla creazione delle maschere

in collaborazione con Teatri di Carta

CAPPUCCETTO ROSSO E LUPO NERO

spettacolo con puppets e attori

in collaborazione con Teatri di Carta

CHI HA MANGIATO LA LUNA

Di e con Fioravante Rea

A cura di Magazzini di Fine Millennio

IO VENGO DALLA LUNA

Testo e regia Cristina Recupito

A cura di Magazzini di Fine Millennio

LA GATTA SENZA GLI STIVALI

Un racconto liberamente tratto da Giambattista Basile e Charles Perrault

Scritto e diretto da Fioravante rea

A cura di Magazzini di Fine Millennio

TONINO IL TOPOLINO

Liberamente tratto da una fiaba di V. Imbriani “I dodici cunti Pumiglianesi”

Di e con Fioravante Rea

A cura di Magazzini di Fine Millennio

GIRO GIRO TONDO ACCETTA TUTTO IL MONDO

Testo e regia di Massimiliano Foà

A cura di Magazzini di Fine Millennio

CHRISTMAS IN TOWN

Testo e regia di Fabrizio Miano

A cura di Magazzini di Fine Millennio

FINO AL 30 DICEMBRE 2025 SARÀ ALLESTITA AL TEATRO SANNAZARO LA

MOSTRA EVENTO DEDICATA A LUISA CONTE A CENTO ANNI DALLA NASCITA

LUISA CONTE

L’ICONICA PRESENZA

IN MOSTRA OGGETTI, ABITI, VIDEO E CURIOSITÀ DELL’ATTRICE, CAPOCOMICO E IMPRENDITRICE NAPOLETANA

A CURA DI LARA SANSONE

ALLESTIMENTO DI MICHELE GIGI

DISEGNO LUCI DI LUIGI DELLA MONICA

INGRESSO GRATUITO

CON IL SOSTEGNO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

