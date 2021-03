Competenze digitali e formazione degli studenti, approfondimento a Digitale Italia. I risultati del progetto europeo promosso da Aidr

Condividi

Nel prossimo futuro le competenze digitali saranno imprescindibili nel mondo del lavoro. Ad oggi però in Italia si registra ancora un forte ritardo sul fronte della formazione dei nostri ragazzi. In che modo la scuola può colmare il gap esistente, in quali ambiti disciplinari si può intervenire? A Digitale Italia puntata dedicata ai temi della formazione e delle competenze digitali. Ospiti del format web di Aidr, Rosario Fondacaro e Fulvio Benussi, due soci dell’Associazione Italian Digital Revolution, che fanno parte del team di formazione del progetto Re-Educo, iniziativa della Commissione Europea, volta a promuovere negli Stati membri un nuovo approccio alla formazione digitale degli studenti. Durante la puntata saranno analizzati i risultati fin qui raggiunti dal progetto europeo nelle scuole italiane che hanno aderito all’iniziativa.

Puoi vedere la puntata qui CLICCA QUI

Puoi ascoltare la puntata qui CLICCA QUI

