Como-Torino 1-0, gol di Douvikas: vittoria per Fabregas e salvezza vicina

(Adnkronos) – Il Como non sbaglia e guadagna tre punti importantissimi nella corsa salvezza, vincendo 1-0 contro il Torino allo stadio 'Sinigaglia' nella sfida valida per la 32/a giornata di Serie A. Il Como sale al 13esimo posto con 36 punti, a 12 lunghezze di vantaggio su Empoli e Venezia. Il Torino rimane a quota 40 punti a metà classifica. Nel segno di Gigi Meroni, ricordato da entrambe le tifoserie, i lariani allenati da Fabregas vincono grazie alla rete del greco Tasos Douvikas, il migliore in campo per dedizione e voglia, rimanendo in pressione sui difensori 90 minuti più recupero e dando il via a molte azioni offensive dei suoi. Gli ospiti pagano le disattenzioni difensive, perdendo le distanze sulle marcature e avvantaggiando il Como, capace per l’intera partita di ripartire con velocità e difendere con ordine. La prima occasione della partita è del Torino: al 9’ Gineitis crossa dalla fascia destra di mancino, Linetty prolunga dietro, botta potente di Elmas appostato vicino al secondo palo ma la conclusione viene deviata in angolo da un difensore avversario. Il Como cerca con il possesso palla di creare azioni, il Torino cerca profondità con Sanabria e Adams che si muovono molto sfruttando l’inserimento dei centrocampisti alle spalle dei difensori del Como. Al 13’ Linetty sbuca alle spalle della difesa con una corsa in diagonale, il suo colpo di testa davanti a Butez è fuori di poco. Al 31’ ammonito il diffidato Coco, che salterà la prossima partita contro l’Udinese, per un fallo su Caqueret che l’aveva superato. Da punizione, Da Cunha ci prova con il mancino sul secondo palo, Milinkovic-Savic para. Al 38’ la sblocca Douvikas: l’attaccante fa partire il contropiede sulla trequarti, palla a Ikone che serve sulla corsia destra Vojvoda, cross morbido dell’ex di turno dopo aver aspettato un tempo di gioco, l’ex Celta de Vigo schiaccia di testa solo tra Maripan e Walukiewicz. La prima frazione di gioco si conclude con il sinistro di Alberto Moreno dai 20 metri, manda in angolo Milinkovic-Savic. Il secondo tempo prosegue sulla falsariga del primo: Torino che mette intensità, il Como che è veloce e prova a colpire in contropiede. Al 51’ palla persa da Sanabria a metà campo, Douvikas serve Da Cunha che prolunga per Ikone: il francese va all’uno contro uno, si defila e conclude di destro sul primo palo, palla sull’esterno della rete. Al 55’ ci prova di destro Elmas da fuori area, Butez respinge. Portiere del Como ancora protagonista 3 minuti dopo: cross di Elmas, Sanabria e Adams impegnano I centrali con Gineitis tutto solo sul secondo palo, il lituano ci prova in spaccata con l’ex Anversa che respinge coi piedi. Al 69’ ancora Elmas: l’ex Napoli controlla in area dopo il cross sul secondo palo di Biraghi, si porta la palla dal destro al mancino e conclude, il tiro potente ma centrale non crea problemi a Butez, che respinge. Al 75’ colpo di testa di Goldaniga libero da pressioni sugli sviluppi di un calcio d’angolo, devia ancora in angolo Milinkovic-Savic. All’81’ occasione Como: Perrone dal limite dell’area trova una fessura tra la retroguardia del Como, velo di Douvikas per Sergi Roberto che però al momento della conclusione si fa male, concludendo la sua partita dopo 12 minuti dal suo ingresso in campo. All’87’ Kempf salva il Como: pressione del Toro al limite dell’area, servito Elmas che la sposta sul destro, fa finta di concludere facendo sedere portiere e un giocatore avversario, tenta con il mancino ma il difensore tedesco respinge. Il Torino avrebbe riequilibrato la partita al 92’ ma è sfortunato: angolo di Biraghi che scivola tirando, respinge Fadera con Ilic che dal limite dell’area tira di mancino, palla rasoterra e con il campo umido e in mezzo alle gambe dei giocatori Butez non riesce a respingerla. Il gol però viene annullato perché Biraghi quando è scivolato ha toccato due volte il pallone battendo l’angolo. Sospiro di sollievo per la panchina del Como che dopo 4 minuti può esultare: vittoria numero 9 del campionato e salvezza è sempre più vicina. —[email protected] (Web Info)

