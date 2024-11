Como-Monza 1-0: vantaggio dei padroni di casa, gol di Engelhardt

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Derby lombardo nella 14esima giornata di Serie A. Al Sinigaglia il Como affronta il Monza in un cruciale scontro salvezza. La squadra di Fabregas, reduce dalla sconfitta interna contro la Fiorentina, è ferma al terzultimo posto in classifica a quota 10 punti, uno in più proprio dei brianzoli di Nesta, che nell'ultimo turno hanno strappato un buon pari al Torino in trasferta. —[email protected] (Web Info)

