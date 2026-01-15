Como-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, giovedì 15 gennaio, i rossoneri affrontano il Como in trasferta nel recupero della 16esima giornata di campionato (saltata a causa della Supercoppa in Arabia) dopo il pareggio agguantato in extremis contro la Fiorentina. Anche la squadra di Fabregas arriva da un pari, quello contro il Bologna. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it