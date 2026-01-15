Como-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla
(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, giovedì 15 gennaio, i rossoneri affrontano il Como in trasferta nel recupero della 16esima giornata di campionato (saltata a causa della Supercoppa in Arabia) dopo il pareggio agguantato in extremis contro la Fiorentina. Anche la squadra di Fabregas arriva da un pari, quello contro il Bologna. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.
Ecco le probabili formazioni di Como-Milan, in campo stasera alle 20:45:
Como (4-2-3-1) Butez; Van der Brempt, Diego Carlos, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, J. Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas
Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri
Como-Milan sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn.
