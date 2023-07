“COMMON DREAMS” Feat. Nina Zizic il nuovo singolo inedito di DOLCE HERA

Condividi

E’ in radio e su tutte le piattaforme streaming “Common Dreams”, il nuovo singolo della prima donna batterista professionista del Montenegro Dolce Hera, in collaborazione con la famosa cantante montenegrina Nina Zizic, che ha rappresentato il suo paese all’Eurovision Song Contest.

Trasferitasi a Roma Hera afferma che proprio dalla sua vita nella nostra capitale trae moltissime ispirazioni per la sua espressione creativa.

L’artista nasce come batterista punk rock, ma in questo suo nuovo progetto musicale oltre alla musica che compone insieme al suo team, scrive i testi delle sue canzoni e crea le ipnotiche linee della batteria.

L’uscita di questo brano electro dance in inglese “Common Dreams” annuncia il nuovo album dell’autrice, una formula nuova ed autentica dove la narrazione segue i due percorsi dettati dall’artista e nel quale troveremo brani in italiano e collaborazioni con vari cantanti interpreti delle sue canzoni.

L’intero progetto ha visto il riconoscimento del Dipartimento della Cultura e dello Sport della Capitale di Podgorica e della PAM CG (Organizzazione montenegrina per la gestione collettiva dei diritti degli autori musicali) che lo hanno co-finanziato.

Questo primo singolo “Common Dreams” ha come obiettivo far rivivere gli stati d’animo passati di ognuno di noi, i ricordi dei momenti in cui ballavamo liberi e spensierati.

“Questa canzone è un omaggio alla gioventù, alla leggerezza mentale con la quale da giovani si affronta la vita, quel modo e quelle versioni di noi stessi che purtroppo perdiamo per sempre quando entriamo nel mondo degli adulti,”. Commenta Dolce Hera “Questo brano ci deve trasportare con il suo ritmo ed il suo messaggio facendoci tornare il desiderio di ballare come simbolo della voglia di vivere e di percepire la vita come un gioco, un film sci-fi dove tutto è possibile.”

Il brano è supportato da un video official animato da elevati standard tecnici, dove le artiste fanno da protagoniste nelle proprie versioni animate, rappresenta un vero e proprio cortometraggio d’azione, tre minuti che rivelano l’ispirazione che c’è dietro la creazione di questa canzone.

Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=2VZc08VBvlk

Nella data d’uscita del brano sulle piattaforme streaming, per celebrare la collaborazione fra le due artiste montenegrine nel loro paese, il video ufficiale è stato lanciato in forma di Press Release in un evento organizzato dalla PAM CG montenegrina per i media. Il tutto è stato presentato con un party, Powered by Jagermeister in un famoso locale della capitale dove il video è stato proiettato in prima assoluta agli ospiti. Seguito dal Live DJ Set delle famose “DJ Bizarr Duo” che hanno fatto ballare tutti sulle note di “Common Dreams”.

