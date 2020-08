Commissione Terra dei Fuochi, Zinzi nomina a titolo gratuito il generale della Finanza Giuseppe Alineri

Condividi

Il generale della guardia di Finanza Giuseppe Alineri sarà il coordinatore delle attività di controllo della commissione Terra dei fuochi: a nominarlo il presidente Gianpiero Zinzi che ha scelto una figura di comprovata esperienza per dare ulteriore sostanza al progetto Open data pensato per supportare l’azione di monitoraggio da parte dei Comuni.

«Ringraziamo il generale Alineri per aver accettato tale incarico a titolo completamente gratuito – ha spiegato il presidente della commissione Zinzi – i grandi risultati raccolti nella sua carriera nel contrasto al lavoro nero, alla contraffazione dei marchi e alle fabbricazioni illegali rappresentano un bagaglio di conoscenze utilissimo per la commissione e per i comuni. E’ da questo tipo di attività che vengono prodotti rifiuti speciali che sono alla base dei roghi tossici. Con il progetto Open data abbiamo fornito ai comuni le strumentazioni tecniche necessarie per condurre indagini online sui fenomeni di inquinamento ambientale. Con la guida esperta del generale Alineri diamo forza al progetto e ai comuni che oggi hanno un riferimento autorevole a cui far riferimento nell’attività legislativa di contrasto e prevenzione ai roghi tossici e agli sversamenti abusivi».

