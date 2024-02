Condividi

“Giorgia Meloni aveva assunto l’impegno di istituire la Commissione di Inchiesta Covid.

Ed oggi il Parlamento Italiano ha istituito la Commissione col voto contrario di Pd e M5S.

Ora indagheremo tutto, sino in fondo, senza lasciare nessuna zona d’ombra su piano pandemico, mascherine, banchi a rotelle, verbali secretati, cure domiciliari, green pass, vaccini, reazioni avverse. Su tutto.

E a chi ha paura della verità dico solo una cosa: fate bene.”

Così ha scritto ieri Galeazzo Bignami, vice ministro dei trasporti

È fondamentale chiarire un fattore importante, l’emergenza Covid è stata affrontata dai medici nella maniera migliore.

Si è parlato tanto di farmaci e, ovviamente, di vaccini. Fanno bene o fanno male?

Sicuramente il vaccino è servito a salvare vite.

La farmacologia è il ramo della medicina che ha il compito di fornire le medicine. Ciò va detto.

E sappiamo benissimo che la medicina del nostro tempo non affronta i problemi sanitari a livello di un solo Paese. L’unico modo giusto ed efficace di affrontare la realtà è quello di considerare la salute e la malattia come un problema che riguarda tutta l’umanità.

Sul terreno della sanità, la cooperazione è culminata nella fondazione, nel 1946, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Dunque l’OMS ha un compito preciso da anni e lavora per il controllo delle epidemie.

Quindi, se non ci sono stati problemi nella gestione della pandemia, Conte e Speranza non devono temere nulla. E una commissione di inchiesta serve anche per chiarire, qualora ce ne fosse bisogno, gli errori fatti per non compierli nuovamente in futuro.

“Il sì finale della Camera alla Commissione d’inchiesta parlamentare sul Covid è un atto necessario per fare luce su una delle pagine più brutte per la storia d’Italia con sprechi di ogni genere dai banchi a rotelle in poi. Gli insulti scomposti, il nervosismo, le parole infuocate di 5 Stelle, Pd, Conte e Speranza vari sono la conferma di quanto sia necessario andare fino in fondo alla ricerca della verità nell’interesse del Paese.”

On. Stefano Mallulu, Fratelli d’Italia

Ci sono tanti cittadini indignati proprio per i banchi a rotelle e i monopattini. Come si poteva pensare di risolvere una pandemia con i banchi a rotelle?

Chiarire è un atto dovuto. Quindi, niente paura e via libera alla Commissione.