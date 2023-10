Commissione degrado periferie della Camera in visita a Caivano

Condividi

I deputati e Don Patriciello incontreranno la stampa a corso Umberto

ROMA – Lunedì prossimo, 23 ottobre 2023, la Commissione d’inchiesta sullo stato e sul degrado delle periferie della Camera dei Deputati sarà in visita a Caivano dove incontrerà la commissione straordinaria per la gestione del Comune e don Maurizio Patriciello. Al termine degli incontri, i deputati e don Patriciello, consulente della Commissione, terranno una conferenza stampa, alle ore 17 circa, in corso Umberto 413 a Caivano.