Commissario prefettizio per il comune casertano di Carinola

Sospeso il consiglio comunale di Carinola, in provincia di Caserta. Lo ha disposto il prefetto della provincia Raffaele Ruberto proponendone al ministero lo scioglimento (articolo 141, comma 1, lettera c, e comma 2, del Testo unico enti locali) vista la mancata approvazione nei termini previsti dalla legge del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022.

Il prefetto ha nominato un commissario prefettizio, individuato nell’ambito della prefettura, per la gestione temporanea del comune.