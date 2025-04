“Commissari Ue senza smartphone al meeting Fmi per evitare ‘controllo’ Usa”, il retroscena

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Vecchi cellulari con carta prepagata e pc con le funzioni di base, non esattamente il corredo tecnologico che ci si aspetterebbe per la delegazione europea in partenza per gli Spring meetings del Fmi e Banca mondiale a Washington. E invece, secondo fonti citate dal Financial Times, per evitare il rischio di spionaggio americano nei suoi sistemi, la Commissione Ue ha invitato commissari e funzionari in partenza per la consueta sessione primaverile del Fondo monetario a non usare smartphone e tablet che lasciano 'traccia' digitale. Misure utilizzate per le missioni in Ucraina e Cina per sfuggire alla sorveglianza delle intelligence russa o cinese che evidenziano il deterioramento delle relazioni tra Ue e Usa, non solo sul tema più conflittuale dei dazi ma anche sulla questione del trattamento delle big tech e della difesa. “Sono preoccupati che gli Stati Uniti possano entrare nei sistemi di commissione”, ha detto un funzionario citato da Ft. “L'alleanza transatlantica è finita”, ha osservato un altro funzionario europeo. Sono tre i commissari che si recheranno a Washington per le riunioni del Fmi e della Banca Mondiale dal 21 al 26 aprile: Valdis Dombrovskis, commissario per gli Affari economici; Maria Luís Albuquerque (Servizi finanziari) e Jozef Síkela (Assistenza allo sviluppo). —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.