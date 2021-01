Commercio Campania, Saldi Invernali dall’11 Gennaio all’11 Marzo 2021

Condividi

Firmato oggi il decreto dirigenziale che stabilisce, sentite le associazioni di categoria, le date dei saldi invernali.

I saldi di fine stagione invernale avranno inizio a partire dell’11 gennaio 2021, e terminano entro il sessantesimo giorno dalla stessa, cioè l’11 marzo 2021.

Alcune regole. Sulla merce in saldo deve essere indicato in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita (i due prezzi originario e scontato e la percentuale di sconto); in caso di vizi o mancata conformità rispetto alle caratteristiche descritte del bene venduto, anche in occasione dei saldi il commerciante deve sostituire la merce.

Non sono da sottovalutare, infatti, le molte restrizioni alle attività economiche e l’impossibilità degli spostamenti per motivi di shopping da una regione all’altra. Motivazioni che contribuiscono a delibere regionali differenti per rispondere alle specifiche esigenze territoriali

loading...